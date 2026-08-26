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Kursentwicklung im Fokus

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün

Der SDAX zeigte am Donnerstagabend eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adtran Networks SE
23.00 EUR 0.10 EUR 0.44 %
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ASTA Energy Solutions
60.80 EUR 7.20 EUR 13.43 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
110.40 EUR -0.60 EUR -0.54 %
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GFT SE
24.95 EUR 2.45 EUR 10.89 %
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HelloFresh
2.81 EUR -0.01 EUR -0.35 %
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KSB SE & Co. KGaA Vz.
882.00 EUR 53.00 EUR 6.39 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
76.00 EUR -1.10 EUR -1.43 %
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MLP SE
9.33 EUR -0.27 EUR -2.81 %
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Mutares
25.75 EUR -0.70 EUR -2.65 %
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OHB SE
188.20 EUR -5.40 EUR -2.79 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
66.70 EUR 3.15 EUR 4.96 %
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SAF-HOLLAND SE
22.70 EUR 0.05 EUR 0.22 %
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Springer Nature
19.46 EUR -0.64 EUR -3.18 %
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TeamViewer
6.94 EUR 0.52 EUR 8.02 %
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Indizes
SDAX
18,952.55 EUR 310.54 EUR 1.67 %
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Letztendlich stieg der SDAX im XETRA-Handel um 1,47 Prozent auf 18.916,96 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 93,904 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,218 Prozent fester bei 18.682,66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18.642,01 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.678,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18.916,96 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 2,01 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.276,38 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 18.929,43 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 16.948,97 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9,00 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 15,08 Prozent auf 25,95 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 9,56 Prozent auf 59,60 EUR), TeamViewer (+ 6,79 Prozent auf 7,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,47 Prozent auf 67,45 EUR) und KSB SE (+ 4,99 Prozent auf 884,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen OHB SE (-2,36 Prozent auf 190,20 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,98 Prozent auf 22,30 EUR), Drägerwerk (-1,07 Prozent auf 111,00 EUR), Adtran Networks SE (-0,87 Prozent auf 22,90 EUR) und MLP SE (-0,84 Prozent auf 9,47 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1.319.446 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,018 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,26 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
26.08.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
30.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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