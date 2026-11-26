Index-Performance im Fokus

Der FTSE 100 entwickelt sich heute positiv.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1,72 Prozent höher bei 10.605,90 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,161 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 10.426,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10.426,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10.607,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.425,37 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10.767,33 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 10.878,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der FTSE 100 9.691,58 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,58 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Imperial Brands (+ 14,39 Prozent auf 34,66 GBP), Babcock International (+ 6,11 Prozent auf 10,86 GBP), Fresnillo (+ 5,59 Prozent auf 21,92 GBP), Endeavour Mining (+ 5,33 Prozent auf 33,03 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 4,42 Prozent auf 120,40 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Metlen Energy Metals (-1,38 Prozent auf 40,14 EUR), Land Securities Group (-1,29 Prozent auf 6,88 GBP), Severn Trent (-1,21 Prozent auf 32,66 GBP), BAT (-0,66 Prozent auf 45,26 GBP) und Haleon (-0,42 Prozent auf 3,55 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 33.412.212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 257,999 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net