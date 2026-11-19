Index-Performance

Mit dem FTSE 100 geht es derzeit abwärts.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,38 Prozent schwächer bei 10.510,96 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,247 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10.551,10 Punkte an der Kurstafel, nach 10.551,17 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.498,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10.563,14 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 3,60 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.764,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.743,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9.507,41 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Babcock International (+ 8,10 Prozent auf 10,54 GBP), Halma (+ 3,88 Prozent auf 35,38 GBP), Anglo American (+ 2,91 Prozent auf 33,90 GBP), Computacenter (+ 2,47 Prozent auf 47,24 GBP) und Burberry (+ 2,42 Prozent auf 11,86 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Investec (-5,50 Prozent auf 5,67 GBP), JD Sports Fashion (-4,30 Prozent auf 0,90 GBP), 3i (-2,99 Prozent auf 25,35 GBP), Vodafone Group (-2,94 Prozent auf 1,11 GBP) und Reckitt Benckiser Group (-2,66 Prozent auf 55,52 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 37.975.599 Aktien gehandelt. Mit 270,761 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net