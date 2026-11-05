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Kursverlauf

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

FTSE 100-Handel am Donnerstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Auto Trader Group PLC
6.60 EUR 0.15 EUR 2.33 %
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BAE Systems plc
23.01 EUR -0.83 EUR -3.48 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
150.00 EUR 11.00 EUR 7.91 %
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BP plc (British Petrol)
6.77 EUR 0.00 EUR 0.01 %
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BT Group plc
2.86 EUR 0.24 EUR 8.98 %
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Coca-Cola European Partners PLC
102.60 EUR -0.80 EUR -0.77 %
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Diageo plc
21.64 EUR -0.07 EUR -0.32 %
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Endeavour Mining PLC
46.98 EUR 1.78 EUR 3.94 %
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Fresnillo PLC
29.00 EUR 1.34 EUR 4.84 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.07 EUR -0.29 EUR -8.74 %
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Lloyds Banking Group
1.16 EUR 0.04 EUR 3.56 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
44.96 EUR -0.42 EUR -0.91 %
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Indizes
FTSE 100
10,920.79 GBP 91.58 GBP 0.85 %
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Am Donnerstag steigt der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,92 Prozent auf 10.929,05 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,232 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10.829,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10.829,21 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10.948,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.828,89 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,86 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 10.497,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.888,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der FTSE 100 9.777,08 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,83 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Endeavour Mining (+ 5,43 Prozent auf 39,83 GBP), BT Group (+ 4,90 Prozent auf 2,43 GBP), Diageo (+ 4,41 Prozent auf 18,94 GBP), Fresnillo (+ 4,17 Prozent auf 25,50 GBP) und Coca-Cola European Partners (+ 3,84 Prozent auf 115,84 USD). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil BAE Systems (-3,70 Prozent auf 19,15 GBP), Ithaca Energy (-3,14 Prozent auf 2,50 GBP), Auto Trader Group (-2,31 Prozent auf 5,58 GBP), BP (-1,92 Prozent auf 5,61 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,88 Prozent auf 37,24 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 5.282.879 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 262,769 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

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