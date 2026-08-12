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Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Handelsende

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Handelsende

Der FTSE 100 notierte zum Handelsschluss im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
47.17 EUR 0.35 EUR 0.75 %
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Babcock International
13.95 EUR -0.06 EUR -0.43 %
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Barratt Developments PLC
3.68 EUR 0.02 EUR 0.55 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
49.52 EUR 0.82 EUR 1.68 %
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Computacenter PLC
56.50 EUR 1.00 EUR 1.80 %
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Endeavour Mining PLC
49.00 EUR -2.58 EUR -5.00 %
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Fresnillo PLC
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HSBC Holdings plc
18.09 EUR -0.01 EUR -0.03 %
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Lloyds Banking Group
1.36 EUR 0.04 EUR 3.10 %
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Persimmon plc
14.02 EUR 0.34 EUR 2.45 %
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Rio Tinto plc
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Weir Group PLC
32.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
FTSE 100
10,772.67 GBP -60.48 GBP -0.56 %
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Der FTSE 100 verlor im LSE-Handel letztendlich 0,56 Prozent auf 10.772,67 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,248 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,004 Prozent auf 10.833,58 Punkte an der Kurstafel, nach 10.833,15 Punkten am Vortag.

Bei 10.837,02 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10.756,38 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.498,29 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 10.325,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.165,23 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,26 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Bank of Georgia Group (+ 5,19 Prozent auf 133,80 GBP), BAT (+ 2,75 Prozent auf 42,64 GBP), Barratt Developments (+ 2,37 Prozent auf 3,29 GBP), Computacenter (+ 2,28 Prozent auf 49,38 GBP) und Persimmon (+ 2,22 Prozent auf 11,96 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-6,78 Prozent auf 37,56 GBP), Rio Tinto (-4,77 Prozent auf 71,66 GBP), Fresnillo (-4,74 Prozent auf 28,73 GBP), Endeavour Mining (-4,17 Prozent auf 41,09 GBP) und Weir Group (-3,62 Prozent auf 26,62 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 135.662.444 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 306,556 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
30.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
29.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets

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