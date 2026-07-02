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Index-Performance im Blick

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 letztendlich stärker

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 letztendlich stärker

Der FTSE 100 machte am vierten Tag der Woche Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
169.50 EUR 4.90 EUR 2.98 %
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Babcock International
12.22 EUR 0.34 EUR 2.86 %
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BAE Systems plc
23.32 EUR 0.31 EUR 1.35 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
134.00 EUR 2.00 EUR 1.52 %
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Coca-Cola European Partners PLC
92.60 EUR 0.30 EUR 0.33 %
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Computacenter PLC
50.00 EUR 0.20 EUR 0.40 %
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Entain PLC Registered Shs
6.10 EUR -0.26 EUR -4.03 %
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F&C Investment Trust PLC Shs GBP
3.74 EUR -0.02 EUR -0.58 %
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HSBC Holdings plc
17.02 EUR -0.03 EUR -0.18 %
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J. Sainsbury plc
3.95 EUR 0.09 EUR 2.39 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
0.96 EUR -0.01 EUR -1.24 %
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Lloyds Banking Group
1.33 EUR 0.03 EUR 1.99 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5.78 EUR 0.34 EUR 6.21 %
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Prudential plc
12.01 EUR -0.08 EUR -0.70 %
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Indizes
FTSE 100
10,679.03 GBP 26.16 GBP 0.25 %
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Am Donnerstag stieg der FTSE 100 via LSE schlussendlich um 1,67 Prozent auf 10.652,87 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,135 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 10.477,76 Punkte an der Kurstafel, nach 10.478,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10.694,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.436,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 1,38 Prozent zu. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.373,51 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 10.436,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8.774,69 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,05 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Coca-Cola European Partners (+ 6,49 Prozent auf 106,56 USD), Babcock International (+ 5,54 Prozent auf 10,57 GBP), BAE Systems (+ 5,45 Prozent auf 19,83 GBP), AstraZeneca (+ 4,94 Prozent auf 145,38 GBP) und Melrose Industries (+ 4,92 Prozent auf 4,99 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Entain (-2,14 Prozent auf 5,40 GBP), Computacenter (-1,95 Prozent auf 43,28 GBP), JD Sports Fashion (-1,33 Prozent auf 0,83 GBP), Prudential (-1,25 Prozent auf 10,27 GBP) und F&C Investment Trust (-1,09 Prozent auf 3,44 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 177.674.999 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 287,055 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
12.04.24 BAE Systems Buy Deutsche Bank AG
30.11.22 BAE Systems Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
25.02.22 BAE Systems Neutral JP Morgan Chase & Co.