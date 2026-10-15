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FTSE 100-Marktbericht

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen

Der FTSE 100 notiert heute im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
40.18 EUR -2.79 EUR -6.49 %
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Auto Trader Group PLC
6.40 EUR 0.35 EUR 5.79 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
146.00 EUR -2.00 EUR -1.35 %
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Barratt Developments PLC
3.52 EUR 0.12 EUR 3.53 %
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BT Group plc
2.31 EUR -0.03 EUR -1.20 %
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Compass Group plc
27.99 EUR 0.44 EUR 1.60 %
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Computacenter PLC
59.00 EUR -5.50 EUR -8.53 %
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Experian PLC
31.40 EUR -1.00 EUR -3.09 %
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Halma PLC
39.30 EUR -1.84 EUR -4.47 %
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HSBC Holdings plc
16.87 EUR 0.00 EUR 0.01 %
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Lloyds Banking Group
1.25 EUR 0.02 EUR 1.58 %
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London Stock Exchange (LSE)
99.04 EUR 0.04 EUR 0.04 %
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Rio Tinto plc
79.08 EUR -3.03 EUR -3.69 %
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Weir Group PLC
32.00 EUR 0.20 EUR 0.63 %
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Indizes
FTSE 100
10,840.66 GBP 115.80 GBP 1.08 %
News | Analysen

Um 15:39 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,72 Prozent nach oben auf 10.801,84 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,202 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,014 Prozent auf 10.723,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10.724,86 Punkten am Vortag.

Bei 10.695,84 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.839,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 2,37 Prozent zu. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Stand von 10.658,13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.515,92 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9.424,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,55 Prozent aufwärts. Bei 10.989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Experian (+ 4,56 Prozent auf 28,19 GBP), BT Group (+ 4,41 Prozent auf 2,07 GBP), Compass Group (+ 4,34 Prozent auf 32,70 USD), Auto Trader Group (+ 3,51 Prozent auf 5,30 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 3,50 Prozent auf 86,92 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Computacenter (-7,23 Prozent auf 50,70 GBP), Antofagasta (-7,05 Prozent auf 33,20 GBP), Halma (-4,20 Prozent auf 33,34 GBP), Weir Group (-3,67 Prozent auf 26,22 GBP) und Rio Tinto (-3,15 Prozent auf 67,05 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 65.153.063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,659 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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14:31 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
14:01 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Rio Tinto Neutral UBS AG
13:21 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets

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