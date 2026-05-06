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FTSE 100-Marktbericht

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht Verluste

07.05.26 12:25 Uhr
Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht Verluste | finanzen.net

Der FTSE 100 bewegt sich heute auf rotem Terrain.

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FTSE 100
10.367,1 PKT -71,6 PKT -0,69%
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Um 12:08 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,66 Prozent schwächer bei 10.369,84 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,928 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 10.438,62 Punkte an der Kurstafel, nach 10.438,66 Punkten am Vortag.

Bei 10.362,73 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.440,55 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,043 Prozent zu. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Stand von 10.348,79 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.369,75 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8.559,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,21 Prozent aufwärts. Bei 10.934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit JD Sports Fashion (+ 6,06 Prozent auf 0,72 GBP), Hiscox (+ 5,35 Prozent auf 16,33 GBP), Auto Trader Group (+ 3,64 Prozent auf 5,18 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,98 Prozent auf 150,20 USD) und Antofagasta (+ 2,65 Prozent auf 39,20 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Flutter Entertainment (-7,17 Prozent auf 71,50 GBP), RELX (-6,17 Prozent auf 24,63 GBP), Admiral Group (-5,29 Prozent auf 31,69 GBP), Centrica (-4,16 Prozent auf 2,01 GBP) und BAE Systems (-3,78 Prozent auf 20,11 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 14.882.684 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 254,532 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,82 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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