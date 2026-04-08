Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen
So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags.
Werte in diesem Artikel
Um 17:57 Uhr springt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,44 Prozent auf 25.013,52 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 24.918,28 Punkte an der Kurstafel, nach 24.903,17 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.022,26 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.788,92 Zählern.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3,61 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.967,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 25.766,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19.145,06 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,764 Prozent abwärts. Bei 26.165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 4,97 Prozent auf 120,14 USD), Amazon (+ 4,75 Prozent auf 231,76 USD), Lam Research (+ 3,41 Prozent auf 254,90 USD), Constellation Energy (+ 3,17 Prozent auf 293,27 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,09 Prozent auf 631,36 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Zscaler (-9,37 Prozent auf 124,94 USD), Axon Enterprise (-7,75 Prozent auf 361,20 USD), Autodesk (-7,32 Prozent auf 223,03 USD), Atlassian (-7,10 Prozent auf 59,10 USD) und Palantir (-6,76 Prozent auf 131,24 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15.371.349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,711 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amazon News
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com