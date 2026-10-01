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Marktbericht

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag in der Verlustzone

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag in der Verlustzone

Der Dow Jones kommt am Donnerstag nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
299.20 EUR -8.00 EUR -2.60 %
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Amgen Inc.
369.35 EUR -4.80 EUR -1.28 %
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Boeing Co.
167.54 EUR 2.54 EUR 1.54 %
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Caterpillar Inc.
723.40 EUR 3.40 EUR 0.47 %
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Home Depot
250.00 EUR -3.15 EUR -1.24 %
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Honeywell Technologies
189.52 EUR 4.68 EUR 2.53 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
205.00 EUR 10.06 EUR 5.16 %
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Johnson & Johnson
229.85 EUR -7.25 EUR -3.06 %
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Nike Inc.
32.06 EUR 0.72 EUR 2.31 %
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NVIDIA Corp.
205.10 EUR 1.75 EUR 0.86 %
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Procter & Gamble Co.
128.42 EUR -0.08 EUR -0.06 %
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Salesforce
207.35 EUR 6.40 EUR 3.18 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
313.20 EUR -6.80 EUR -2.12 %
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Walt Disney
90.40 EUR -2.94 EUR -3.15 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
50,839.46 USD -66.59 USD -0.13 %
News | Analysen

Am Donnerstag sinkt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,06 Prozent auf 50.876,84 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,409 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,02 Prozent höher bei 51.424,84 Punkten in den Handel, nach 50.906,05 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 50.546,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51.179,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,49 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 52.766,88 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Stand von 52.305,24 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 46.441,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,16 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 3,94 Prozent auf 228,60 USD), Salesforce (+ 2,23 Prozent auf 234,70 USD), Caterpillar (+ 2,08 Prozent auf 827,63 USD), Boeing (+ 2,04 Prozent auf 189,84 USD) und Honeywell Technologies (+ 1,65 Prozent auf 214,41 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walt Disney (-2,99 Prozent auf 101,76 USD), Amgen (-2,47 Prozent auf 411,08 USD), Johnson Johnson (-2,18 Prozent auf 258,96 USD), Home Depot (-1,53 Prozent auf 247,80 EUR) und Alphabet C (ex Google) (-1,30 Prozent auf 336,30 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11.034.235 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,838 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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