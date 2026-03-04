DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 -2,5%Nas22.561 -1,1%Bitcoin61.486 -1,5%Euro1,1585 -0,4%Öl85,38 +3,4%Gold5.071 -1,4%
Dow Jones-Performance im Fokus

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones fällt nachmittags zurück

05.03.26 20:02 Uhr
Donnerstagshandel in New York: Dow Jones fällt nachmittags zurück | finanzen.net

Der Dow Jones sinkt am Donnerstagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
187,72 EUR 1,84 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
317,45 EUR -3,10 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
600,00 EUR -34,00 EUR -5,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
163,38 EUR 3,46 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
735,00 EUR -16,70 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
224,00 EUR 10,90 EUR 5,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
99,40 EUR -3,00 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
352,45 EUR 2,75 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,00 EUR -1,26 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
174,14 EUR 5,52 EUR 3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
44,15 EUR 0,22 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
106,00 EUR -3,70 EUR -3,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
89,85 EUR 1,12 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.667,0 PKT -1.072,4 PKT -2,20%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 2,16 Prozent auf 47.687,58 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 18,510 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,307 Prozent schwächer bei 48.589,77 Punkten in den Handel, nach 48.739,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47.666,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 48.526,73 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 2,27 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der Dow Jones noch bei 48.908,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47.954,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wurde der Dow Jones auf 43.006,59 Punkte taxiert.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 1,44 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 47.626,85 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 4,83 Prozent auf 202,41 USD), IBM (+ 2,72 Prozent auf 256,85 USD), Chevron (+ 1,53 Prozent auf 188,88 USD), Microsoft (+ 0,97 Prozent auf 409,12 USD) und Amazon (+ 0,23 Prozent auf 217,31 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4,68 Prozent auf 697,74 USD), Walmart (-4,09 Prozent auf 122,58 USD), Goldman Sachs (-3,82 Prozent auf 834,13 USD), Amgen (-3,77 Prozent auf 364,99 USD) und Merck (-3,65 Prozent auf 115,89 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 25.103.978 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,773 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 10,44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

