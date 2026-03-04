Donnerstagshandel in New York: Dow Jones fällt nachmittags zurück

Dow Jones-Performance im Fokus

Der Dow Jones sinkt am Donnerstagnachmittag.

Um 20:00 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 2,16 Prozent auf 47.687,58 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 18,510 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,307 Prozent schwächer bei 48.589,77 Punkten in den Handel, nach 48.739,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47.666,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 48.526,73 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 2,27 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der Dow Jones noch bei 48.908,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47.954,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wurde der Dow Jones auf 43.006,59 Punkte taxiert.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 1,44 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 47.626,85 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 4,83 Prozent auf 202,41 USD), IBM (+ 2,72 Prozent auf 256,85 USD), Chevron (+ 1,53 Prozent auf 188,88 USD), Microsoft (+ 0,97 Prozent auf 409,12 USD) und Amazon (+ 0,23 Prozent auf 217,31 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4,68 Prozent auf 697,74 USD), Walmart (-4,09 Prozent auf 122,58 USD), Goldman Sachs (-3,82 Prozent auf 834,13 USD), Amgen (-3,77 Prozent auf 364,99 USD) und Merck (-3,65 Prozent auf 115,89 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 25.103.978 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,773 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 10,44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net