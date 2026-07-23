Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Dow Jones aktuell

23.07.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones verlor letztendlich an Wert.

Schlussendlich sank der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,97 Prozent auf 51.711,65 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,335 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,131 Prozent fester bei 52.287,14 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 52.218,58 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.542,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51.885,14 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0,849 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 51.666,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49.310,32 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 23.07.2025, mit 45.010,29 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,88 Prozent zu Buche. 53.289,30 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,36 Prozent auf 130,48 USD), Amgen (+ 1,49 Prozent auf 371,50 USD), Johnson Johnson (+ 1,42 Prozent auf 259,27 USD), Travelers (+ 1,15 Prozent auf 376,37 USD) und Chevron (+ 0,75 Prozent auf 194,42 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Alphabet C (ex Google) (-6,89 Prozent auf 318,34 USD), Amazon (-4,57 Prozent auf 233,66 USD), Salesforce (-3,72 Prozent auf 156,93 USD), Walt Disney (-3,17 Prozent auf 92,83 USD) und Sherwin-Williams (-2,93 Prozent auf 310,54 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 32.434.907 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,390 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net