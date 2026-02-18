DAX25.018 -1,0%Est506.049 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 -3,6%Nas22.649 -0,5%Bitcoin56.450 +0,1%Euro1,1761 -0,2%Öl71,83 +2,2%Gold4.997 +0,4%
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple, Amazon, DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, Figma, eBay, SAP im Fokus
Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert
Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Dow Jones-Kursentwicklung

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones mittags schwächer

19.02.26 17:59 Uhr
Donnerstagshandel in New York: Dow Jones mittags schwächer

Mit dem Dow Jones geht es heute abwärts.

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 17:56 Uhr 0,54 Prozent auf 49.392,27 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,350 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,183 Prozent tiefer bei 49.571,92 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 49.662,66 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.319,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 49.606,17 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,269 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49.359,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46.138,77 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Wert von 44.627,59 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,09 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 47.853,04 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Verizon (+ 1,48 Prozent auf 48,76 USD), Chevron (+ 1,13 Prozent auf 185,94 USD), Procter Gamble (+ 0,98) Prozent auf 158,40 USD), McDonalds (+ 0,88 Prozent auf 330,76 USD) und Caterpillar (+ 0,80 Prozent auf 757,96 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Nike (-1,82 Prozent auf 64,36 USD), American Express (-1,74 Prozent auf 340,21 USD), Goldman Sachs (-1,59 Prozent auf 918,88 USD), Salesforce (-1,56 Prozent auf 184,86 USD) und IBM (-1,51 Prozent auf 256,84 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.174.379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,808 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,85 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

