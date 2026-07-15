Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich fester
Dow Jones-Handel am vierten Tag der Woche.
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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,16 Prozent fester bei 52.745,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,223 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,103 Prozent auf 52.604,20 Punkte an der Kurstafel, nach 52.658,64 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 52.610,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52.924,86 Punkten lag.
So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,131 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51.999,67 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Stand von 48.578,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.254,78 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,02 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53.289,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 3,75 Prozent auf 434,22 USD), Nike (+ 3,74 Prozent auf 44,37 USD), Merck (+ 3,22 Prozent auf 127,59 USD), Amgen (+ 2,84 Prozent auf 368,50 USD) und McDonalds (+ 2,72 Prozent auf 272,15 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-3,44 Prozent auf 1.112,41 USD), Cisco (-2,88 Prozent auf 108,55 USD), Caterpillar (-2,45 Prozent auf 891,94 USD), NVIDIA (-2,40 Prozent auf 207,41 USD) und Boeing (-0,59 Prozent auf 216,83 USD).
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 8.329.388 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,470 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick
2026 präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Chevron-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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