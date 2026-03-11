Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 im Minus

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigt sich am vierten Tag der Woche in Rot.

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 1,55 Prozent auf 24.577,45 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,776 Prozent auf 24.771,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24.965,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24.809,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24.541,36 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,605 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.687,61 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 12.12.2025, einen Wert von 25.196,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19.596,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 2,49 Prozent. Bei 26.165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24.289,23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Linde (+ 2,08 Prozent auf 491,59 USD), Diamondback Energy (+ 1,83 Prozent auf 179,87 USD), Palantir (+ 1,60 Prozent auf 154,02 USD), Palo Alto Networks (+ 1,59 Prozent auf 167,56 USD) und Exelon (+ 1,59 Prozent auf 49,62 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen MercadoLibre (-6,60 Prozent auf 1.649,58 USD), Intel (-5,29 Prozent auf 45,44 USD), Old Dominion Freight Line (-5,19 Prozent auf 178,98 USD), Baker Hughes (-4,90 Prozent auf 56,08 USD) und Airbnb (-4,42 Prozent auf 127,50 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20.209.522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,90 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net