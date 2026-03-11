DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,8%Nas22.364 -1,6%Bitcoin60.922 +0,1%Euro1,1516 -0,3%Öl101,0 +7,9%Gold5.091 -1,3%
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- US-Börsen rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Netflix-Aktie vor Kurssprung? Darum sehen Analysten das Scheitern des Warner-Deals positiv Netflix-Aktie vor Kurssprung? Darum sehen Analysten das Scheitern des Warner-Deals positiv
BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger
NASDAQ-Handel im Fokus

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 im Minus

12.03.26 20:02 Uhr
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 im Minus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigt sich am vierten Tag der Woche in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
110,00 EUR -3,92 EUR -3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baker Hughes Inc.
49,37 EUR -0,34 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
152,10 EUR 3,58 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Exelon Corp.
42,03 EUR 0,12 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
39,55 EUR -1,80 EUR -4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
24,35 EUR 0,25 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,50 EUR -0,48 EUR -2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Linde plc
428,40 EUR 15,40 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MercadoLibre Inc
1.461,40 EUR -39,40 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,06 EUR -1,42 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Old Dominion Freight Line Inc.
159,00 EUR -0,20 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
133,74 EUR 3,04 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
145,22 EUR 2,86 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
117,80 EUR -1,55 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.609,7 PKT -355,3 PKT -1,42%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 1,55 Prozent auf 24.577,45 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,776 Prozent auf 24.771,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24.965,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24.809,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24.541,36 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,605 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.687,61 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 12.12.2025, einen Wert von 25.196,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19.596,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 2,49 Prozent. Bei 26.165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24.289,23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Linde (+ 2,08 Prozent auf 491,59 USD), Diamondback Energy (+ 1,83 Prozent auf 179,87 USD), Palantir (+ 1,60 Prozent auf 154,02 USD), Palo Alto Networks (+ 1,59 Prozent auf 167,56 USD) und Exelon (+ 1,59 Prozent auf 49,62 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen MercadoLibre (-6,60 Prozent auf 1.649,58 USD), Intel (-5,29 Prozent auf 45,44 USD), Old Dominion Freight Line (-5,19 Prozent auf 178,98 USD), Baker Hughes (-4,90 Prozent auf 56,08 USD) und Airbnb (-4,42 Prozent auf 127,50 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20.209.522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,90 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

