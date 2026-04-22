Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 klettert
Der NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstag wenig verändert.
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Um 17:57 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,03 Prozent nach oben auf 26.946,01 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,344 Prozent schwächer bei 26.844,61 Punkten in den Handel, nach 26.937,27 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 26.814,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 27.007,87 Punkten.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wies der NASDAQ 100 24.188,59 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25.605,47 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18.693,26 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,90 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.007,87 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Zählern.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit ON Semiconductor (+ 10,15 Prozent auf 98,02 USD), Microchip Technology (+ 9,48 Prozent auf 90,30 USD), NXP Semiconductors (+ 7,77 Prozent auf 243,29 USD), Comcast (+ 7,56 Prozent auf 31,59 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 6,95 Prozent auf 28,39 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil lululemon athletica (-12,27 Prozent auf 143,40 USD), Atlassian (-10,59 Prozent auf 66,17 USD), Workday (-9,63 Prozent auf 114,41 USD), Intuit (-7,58 Prozent auf 377,72 USD) und Adobe (-7,51 Prozent auf 236,73 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 10.837.572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,149 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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