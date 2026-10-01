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Index-Performance

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
210.00 EUR -8.10 EUR -3.71 %
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Amgen Inc.
369.35 EUR -4.80 EUR -1.28 %
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Applied Materials Inc.
473.00 EUR 27.00 EUR 6.05 %
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AppLovin Corp
260.80 EUR -1.70 EUR -0.65 %
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Cadence Design Systems Inc.
311.40 EUR 20.20 EUR 6.94 %
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Comcast Corp. (Class A)
19.41 EUR 0.14 EUR 0.73 %
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CrowdStrike
237.30 EUR 6.30 EUR 2.73 %
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Ferrovial International SE Registered Shs
46.37 EUR -0.85 EUR -1.80 %
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Kraft Heinz Company
19.70 EUR -0.49 EUR -2.45 %
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Lumentum Holdings Inc
930.00 EUR 93.00 EUR 11.11 %
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NVIDIA Corp.
205.10 EUR 1.75 EUR 0.86 %
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Synopsys Inc.
426.00 EUR 43.50 EUR 11.37 %
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Teradyne Inc.
367.30 EUR 16.60 EUR 4.73 %
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Vertex Pharmaceuticals Inc.
462.65 EUR -0.15 EUR -0.03 %
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Indizes
NASDAQ 100
30,453.09 USD 44.59 USD 0.15 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,39 Prozent stärker bei 30.526,78 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,411 Prozent auf 30.533,60 Punkte an der Kurstafel, nach 30.408,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30.616,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.274,65 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,329 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29.077,22 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Stand von 29.809,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24.800,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.770,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Synopsys (+ 13,52 Prozent auf 493,74 USD), Lumentum (+ 7,92 Prozent auf 1.048,22 USD), Cadence Design Systems (+ 6,10 Prozent auf 350,31 USD), Teradyne (+ 4,27 Prozent auf 418,04 USD) und Applied Materials (+ 4,05 Prozent auf 532,09 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-3,95 Prozent auf 278,95 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3,83 Prozent auf 237,30 USD), Vertex Pharmaceuticals (-2,53 Prozent auf 509,59 USD), Amgen (-2,47 Prozent auf 411,08 USD) und Ferrovial International SE Registered (-2,44 Prozent auf 52,78 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11.034.235 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,838 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,05 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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