Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste
Der NASDAQ 100 verzeichnete heute Verluste.
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Am Donnerstag stand der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,30 Prozent im Minus bei 28.289,19 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,48 Prozent leichter bei 27.953,91 Punkten in den Handel, nach 28.374,25 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 28.548,55 Punkte, das Tagestief hingegen 27.940,58 Zähler.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3,76 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30.664,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29.742,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.517,33 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Punkten.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,86 Prozent auf 585,30 USD), Broadcom (+ 5,54 Prozent auf 364,36 USD), Constellation Energy (+ 2,79 Prozent auf 282,40 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 1,79 Prozent auf 298,70 USD) und Tesla (+ 1,69 Prozent auf 397,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-16,84 Prozent auf 128,64 USD), Keurig Dr Pepper (-7,40 Prozent auf 35,42 USD), Moderna (-6,97 Prozent auf 231,35 USD), CoreWeave (-6,86 Prozent auf 56,60 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,49 Prozent auf 114,41 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 181.396.429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick
Die Micron Technology-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion Finanzen.net
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