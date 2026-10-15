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NASDAQ 100 im Blick

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

Das macht das Börsenbarometer in New York am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
248.45 EUR 10.00 EUR 4.19 %
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Autodesk Inc.
202.70 EUR -0.65 EUR -0.32 %
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Copart Inc.
23.11 EUR -0.20 EUR -0.86 %
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CoreWeave
57.66 EUR -1.16 EUR -1.97 %
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CrowdStrike
216.00 EUR -8.15 EUR -3.64 %
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Intuit Inc.
286.00 EUR 11.45 EUR 4.17 %
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Kraft Heinz Company
21.00 EUR 0.59 EUR 2.89 %
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Lam Research Corp.
243.40 EUR -10.85 EUR -4.27 %
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Micron Technology Inc.
814.10 EUR -5.90 EUR -0.72 %
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Moderna Inc
213.60 EUR 11.80 EUR 5.85 %
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Nebius
158.00 EUR -10.84 EUR -6.42 %
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NVIDIA Corp.
193.08 EUR -5.10 EUR -2.57 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
47.60 EUR -6.40 EUR -11.85 %
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Teradyne Inc.
301.60 EUR -17.40 EUR -5.45 %
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Western Digital Corp.
307.50 EUR -27.75 EUR -8.28 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,715.42 USD -235.40 USD -0.79 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,61 Prozent leichter bei 29.768,07 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,42 Prozent auf 29.526,71 Punkte an der Kurstafel, nach 29.950,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29.408,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29.854,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 3,34 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28.937,84 Punkte. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 29.502,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.745,36 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 18,10 Prozent. Bei 31.361,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intuit (+ 5,84 Prozent auf 328,57 USD), Moderna (+ 5,82 Prozent auf 239,47 USD), AppLovin (+ 5,60 Prozent auf 276,88 USD), Autodesk (+ 5,55 Prozent auf 243,97 USD) und Copart (+ 5,16 Prozent auf 27,63 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Rocket Lab (-10,83 Prozent auf 52,77 USD), Teradyne (-5,63 Prozent auf 339,20 USD), Western Digital (-5,43 Prozent auf 344,34 USD), Lam Research (-5,34 Prozent auf 271,61 USD) und Nebius (-5,17 Prozent auf 176,39 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CoreWeave-Aktie. 16.682.394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,916 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,22 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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