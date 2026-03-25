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NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite fällt mittags zurück

26.03.26 18:00 Uhr
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite fällt mittags zurück | finanzen.net

Der NASDAQ Composite notiert am Mittag im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
11,12 EUR 0,52 EUR 4,91%
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Cirrus Logic Inc.
122,00 EUR -1,00 EUR -0,81%
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Elron Electronic Industries Ltd.
1,70 USD 0,26 USD 18,26%
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EZCORP Inc.
21,80 EUR -0,80 EUR -3,54%
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Geospace Technologies Corp
12,37 USD 0,77 USD 6,64%
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Microvision Inc.
0,58 EUR -0,02 EUR -3,08%
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NVIDIA Corp.
150,84 EUR -3,62 EUR -2,34%
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Powell Industries Inc.
474,00 EUR -13,60 EUR -2,79%
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SIGA Technologies Inc.
4,99 USD 0,00 USD 0,00%
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Strategy (ex MicroStrategy)
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World Acceptance Corp.
111,00 EUR -6,00 EUR -5,13%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
21.584,3 PKT -345,6 PKT -1,58%
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Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr 1,48 Prozent auf 21.605,41 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,08 Prozent leichter bei 21.693,17 Punkten, nach 21.929,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 21.823,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 21.583,65 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22.878,38 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23.593,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17.899,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 7,02 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.522,75 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Elron Electronic Industries (+ 18,26 Prozent auf 1,70 USD), Cirrus Logic (+ 7,25 Prozent auf 153,70 USD), Geospace Technologies (+ 7,24 Prozent auf 12,44 USD), ADTRAN (+ 4,96 Prozent auf 11,21 EUR) und World Acceptance (+ 3,87 Prozent auf 132,46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-10,84 Prozent auf 60,05 USD), Microvision (-9,33 Prozent auf 0,62 USD), CIENA (-8,94 Prozent auf 398,56 USD), Powell Industries (-8,69 Prozent auf 533,77 USD) und Lam Research (-8,07 Prozent auf 214,61 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18.139.190 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,759 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,00 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
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18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
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04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

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