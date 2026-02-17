Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

NASDAQ Composite-Performance

Der NASDAQ Composite verlor am Donnerstag an Boden.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent schwächer bei 22.682,73 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,500 Prozent auf 22.639,87 Punkte an der Kurstafel, nach 22.753,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22.768,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22.583,61 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,29 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 23.515,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.564,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20.056,25 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,38 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.256,76 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nice Systems (+ 13,25 Prozent auf 111,55 USD), USANA Health Sciences (+ 8,16 Prozent auf 20,55 USD), TTM Technologies (+ 6,83 Prozent auf 100,39 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6,41 Prozent auf 47,64 USD) und Upbound Group (+ 6,32 Prozent auf 22,20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Pool (-14,48 Prozent auf 218,36 USD), Corcept Therapeutics (-14,01 Prozent auf 34,24 USD), JetBlue Airways (-8,51 Prozent auf 5,91 USD), Donegal Group A (-5,64 Prozent auf 17,56 USD) und Cogent Communications (-4,88 Prozent auf 26,31 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 25.456.987 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,808 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Gladstone Commercial-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,49 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net