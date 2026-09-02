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Kursentwicklung

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich fester

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich fester

Für den NASDAQ Composite geht es heute aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CIENA Corp.
275.90 EUR -31.10 EUR -10.13 %
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Cogent Communications Holdings Inc
8.51 EUR 1.03 EUR 13.82 %
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Comtech Telecommunications Corp.
1.29 EUR -0.05 EUR -3.73 %
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8.00 EUR 0.05 EUR 0.63 %
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Logitech S.A.
85.82 EUR -0.16 EUR -0.19 %
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Methode Electronics Inc.
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195.84 EUR 2.28 EUR 1.18 %
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Oracle Corp.
131.06 EUR 4.80 EUR 3.80 %
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Red Robin Gourmet Burgers Inc.
7.04 EUR -0.18 EUR -2.49 %
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SIGA Technologies Inc.
3.26 USD 0.05 USD 1.56 %
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SMC Corp.
362.80 EUR 5.80 EUR 1.62 %
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SpaceX
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Strategy (ex MicroStrategy)
120.22 EUR 13.74 EUR 12.90 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,588.42 USD 370.60 USD 1.41 %
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Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 1,41 Prozent stärker bei 26.586,82 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,452 Prozent stärker bei 26.336,32 Punkten, nach 26.217,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26.325,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.588,69 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,866 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Stand von 25.913,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26.853,98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21.497,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 14,42 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13,17 Prozent auf 139,41 USD), SpaceX (+ 6,54 Prozent auf 149,92 USD), SMC (+ 6,29 Prozent auf 426,75 USD), Oracle (+ 4,80 Prozent auf 152,74 USD) und Comtech Telecommunications (+ 3,33 Prozent auf 1,55 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil CIENA (-9,87 Prozent auf 319,22 USD), Methode Electronics (-7,96 Prozent auf 16,66 USD), Cogent Communications (-6,56 Prozent auf 9,55 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5,61 Prozent auf 7,99 USD) und Lifetime Brands (-4,92 Prozent auf 8,89 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 10.649.700 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,515 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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