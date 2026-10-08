Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge
Der NASDAQ Composite gab zum Handelsschluss nach.
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Am Donnerstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1,25 Prozent auf 27.193,34 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,445 Prozent auf 27.416,03 Punkte an der Kurstafel, nach 27.538,69 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 27.491,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27.066,76 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,120 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der NASDAQ Composite 26.421,41 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25.870,65 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 23.043,38 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 17,03 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 11,61 Prozent auf 1,25 USD), Expedia (+ 4,35 Prozent auf 270,13 USD), eBay (+ 4,07) Prozent auf 111,98 USD), Erie Indemnity (+ 4,03 Prozent auf 226,54 USD) und Adobe (+ 3,56 Prozent auf 241,05 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen AngioDynamics (-20,86 Prozent auf 11,23 USD), Resources Connection (-20,05 Prozent auf 2,99 USD), Elron Electronic Industries (-15,24 Prozent auf 0,89 USD), Century Casinos (-13,89 Prozent auf 0,86 USD) und AXT (-10,19 Prozent auf 71,66 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 29.184.971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro heraus.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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