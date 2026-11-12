DAX 26.772 +0,4%ESt50 6.399 +0,1%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,44 -3,7%Nas 25.357 -0,4%Bitcoin 64.597 -3,1%Euro 1,1053 -0,3%Öl 96,1 +3,6%Gold 3.884 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
NASDAQ Composite-Performance

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

So bewegt sich der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
4.16 EUR 0.03 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen
America's Car-Mart Inc.
0.98 USD 0.02 USD 2.44 %
Charts | News | Analysen
AngioDynamics Inc.
10.90 EUR -0.20 EUR -1.80 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
321.70 EUR 1.50 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
Century Casinos Inc.
0.50 EUR -0.03 EUR -6.42 %
Charts | News | Analysen
Cogent Communications Holdings Inc
3.76 EUR 0.10 EUR 2.70 %
Charts | News | Analysen
Commercial Vehicle Group Inc.
2.90 EUR 0.08 EUR 2.84 %
Charts | News | Analysen
Digi International
51.00 EUR -7.00 EUR -12.07 %
Charts | News | Analysen
Donegal Group Inc. (B)
25.82 USD -2.47 USD -8.73 %
Charts | News | Analysen
Hancock Holding Co.
64.00 EUR -2.00 EUR -3.03 %
Charts | News | Analysen
Nortech Systems Inc.
10.62 USD -0.09 USD -0.84 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
148.72 EUR -7.80 EUR -4.98 %
Charts | News | Analysen
PetMed Express Inc.
0.80 EUR -0.10 EUR -11.60 %
Charts | News | Analysen
SIGA Technologies Inc.
2.94 USD -0.20 USD -6.53 %
Charts | News | Analysen
Trustmark Corp.
43.00 EUR 2.40 EUR 5.91 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
25,365.68 USD -100.51 USD -0.39 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,22 Prozent auf 25.411,17 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,47 Prozent auf 25.092,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25.466,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 25.597,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.068,28 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,56 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 27.245,90 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 26.588,49 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 23.406,46 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,36 Prozent zu Buche. Bei 27.722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Century Casinos (+ 7,25 Prozent auf 0,59 USD), Trustmark (+ 5,22 Prozent auf 47,94 USD), Commercial Vehicle Group (+ 5,11 Prozent auf 3,50 USD), Nortech Systems (+ 3,64 Prozent auf 11,10 USD) und ADTRAN (+ 2,81 Prozent auf 4,34 EUR). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Digi International (-14,16 Prozent auf 57,48 USD), Hancock (-10,22 Prozent auf 64,98 USD), PetMed Express (-9,88 Prozent auf 0,96 USD), Donegal Group B (-9,01 Prozent auf 25,74 USD) und Cogent Communications (-8,56 Prozent auf 4,06 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 137.512.157 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1,20 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15:36 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:41 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
13:21 NVIDIA Kaufen DZ BANK
08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.