Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

NASDAQ Composite-Performance

12.11.26 20:02 Uhr

So bewegt sich der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche.

Um 20:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,22 Prozent auf 25.411,17 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,47 Prozent auf 25.092,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25.466,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 25.597,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.068,28 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,56 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 27.245,90 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 26.588,49 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 23.406,46 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,36 Prozent zu Buche. Bei 27.722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Century Casinos (+ 7,25 Prozent auf 0,59 USD), Trustmark (+ 5,22 Prozent auf 47,94 USD), Commercial Vehicle Group (+ 5,11 Prozent auf 3,50 USD), Nortech Systems (+ 3,64 Prozent auf 11,10 USD) und ADTRAN (+ 2,81 Prozent auf 4,34 EUR). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Digi International (-14,16 Prozent auf 57,48 USD), Hancock (-10,22 Prozent auf 64,98 USD), PetMed Express (-9,88 Prozent auf 0,96 USD), Donegal Group B (-9,01 Prozent auf 25,74 USD) und Cogent Communications (-8,56 Prozent auf 4,06 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 137.512.157 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1,20 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net