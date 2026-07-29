Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Plus

NASDAQ Composite im Fokus

30.07.26 22:33 Uhr

Am Donnerstagabend wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 2,78 Prozent stärker bei 25.122,18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,67 Prozent auf 24.852,05 Punkte an der Kurstafel, nach 24.442,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25.171,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.813,84 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,452 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 30.06.2026, den Wert von 26.213,72 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 30.04.2026, den Wert von 24.892,31 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 30.07.2025, bei 21.129,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,12 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell MarketAxess (+ 29,45 Prozent auf 162,76 USD), Corcept Therapeutics (+ 27,29 Prozent auf 118,32 USD), AXT (+ 26,97 Prozent auf 46,94 USD), FormFactor (+ 26,28 Prozent auf 105,38 USD) und Neogen (+ 22,66 Prozent auf 11,53 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil LKQ (-14,36 Prozent auf 22,60 USD), Covenant Transport (-11,20 Prozent auf 36,85 USD), Omnicell (-10,36 Prozent auf 37,11 USD), Euronet Worldwide (-8,37 Prozent auf 76,67 USD) und Woodward (-7,56 Prozent auf 356,28 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40.038.494 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,362 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net