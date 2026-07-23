Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

NYSE-Handel im Blick

23.07.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.

Am Donnerstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 1,21 Prozent leichter bei 7.408,30 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 62,096 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,13 Prozent auf 7.414,43 Punkte an der Kurstafel, nach 7.498,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7.450,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.376,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.365,46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wurde der S&P 500 mit 7.108,40 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.358,91 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,02 Prozent aufwärts. Bei 7.620,90 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Lockheed Martin (+ 10,54 Prozent auf 568,59 USD), Allegion (+ 10,45 Prozent auf 154,57 USD), United Rentals (+ 10,11 Prozent auf 1.139,71 USD), Thermo Fisher Scientific (+ 8,71 Prozent auf 572,32 USD) und Quest Diagnostics (+ 8,61 Prozent auf 227,90 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Tesla (-14,52 Prozent auf 319,69 USD), T-Mobile US (-10,75 Prozent auf 170,42 USD), Rollins (-9,27 Prozent auf 39,44 USD), Dover (-7,80 Prozent auf 197,80 USD) und Under Armour (-7,16 Prozent auf 6,74 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 32.434.907 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,390 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,97 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net