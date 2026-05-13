Donnerstagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 stieg zum Handelsende.

Der S&P 500 legte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,77 Prozent auf 7.501,24 Punkte zu. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 60,021 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,243 Prozent fester bei 7.462,32 Punkten, nach 7.444,25 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.454,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.517,12 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 6.967,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 6.836,17 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 14.05.2025, einen Stand von 5.892,58 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,37 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.517,12 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Cisco (+ 13,41 Prozent auf 115,53 USD), Lumen Technologies (+ 10,00 Prozent auf 10,34 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 7,09 Prozent auf 254,66 USD), AppLovin (+ 6,97 Prozent auf 485,16 USD) und Take Two (+ 6,79 Prozent auf 242,41 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Biogen (-6,43 Prozent auf 191,37 USD), QUALCOMM (-6,14 Prozent auf 200,08 USD), CBRE Group A (-5,83 Prozent auf 132,45 USD), Jack Henry Associates (-5,23 Prozent auf 134,03 USD) und Albemarle (-4,90 Prozent auf 191,10 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 42.840.857 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,578 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net