DAX24.456 +1,3%Est505.935 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,08 -2,6%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.676 +3,0%Euro1,1668 -0,4%Öl106,5 +0,8%Gold4.647 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Amazon 906866 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- Wall Street schließt höher -- Cerebras-IPO -- Techwerte mit neuen Rekorden -- Cisco mit Rekordumsatz -- BMW, NVIDIA, Infineon, Alibaba, Marvell, Rheinmetall, Siemens im Fokus
Top News
Volatus Aerospace-Aktie im Fokus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht weniger Umsatz Volatus Aerospace-Aktie im Fokus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht weniger Umsatz
Heißer als die NVIDIA-Aktie: Diese Kühlungs-Spezialisten befeuern die nächste Phase der KI-Rally Heißer als die NVIDIA-Aktie: Diese Kühlungs-Spezialisten befeuern die nächste Phase der KI-Rally
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500-Performance im Fokus

Donnerstagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen

14.05.26 22:33 Uhr
Donnerstagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen | finanzen.net

Der S&P 500 stieg zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Albemarle Corp.
165,65 EUR -8,50 EUR -4,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
394,30 EUR -1,40 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
174,18 EUR 4,08 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CBRE Group Inc. (A)
119,75 EUR -2,60 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
99,27 EUR 12,99 EUR 15,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CVS Health Corp
83,56 EUR 1,02 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
J.B. Hunt Transportation Services Inc.
201,40 EUR 1,30 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
120,50 EUR -2,45 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumen Technologies Inc Registered Shs
9,30 EUR 1,80 EUR 24,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
201,10 EUR 8,44 EUR 4,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
171,36 EUR -12,66 EUR -6,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Take Two
208,80 EUR 14,40 EUR 7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
7,29 EUR -0,01 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7.501,2 PKT 57,0 PKT 0,77%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 legte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,77 Prozent auf 7.501,24 Punkte zu. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 60,021 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,243 Prozent fester bei 7.462,32 Punkten, nach 7.444,25 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.454,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.517,12 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 6.967,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 6.836,17 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 14.05.2025, einen Stand von 5.892,58 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,37 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.517,12 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Cisco (+ 13,41 Prozent auf 115,53 USD), Lumen Technologies (+ 10,00 Prozent auf 10,34 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 7,09 Prozent auf 254,66 USD), AppLovin (+ 6,97 Prozent auf 485,16 USD) und Take Two (+ 6,79 Prozent auf 242,41 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Biogen (-6,43 Prozent auf 191,37 USD), QUALCOMM (-6,14 Prozent auf 200,08 USD), CBRE Group A (-5,83 Prozent auf 132,45 USD), Jack Henry Associates (-5,23 Prozent auf 134,03 USD) und Albemarle (-4,90 Prozent auf 191,10 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 42.840.857 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,578 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Albemarle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
16:26NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
15:51NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16:26NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
15:51NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen