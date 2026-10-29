Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verliert

Marktbericht

29.10.26 20:02 Uhr

S&P 500-Handel heute.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,57 Prozent leichter bei 7.699,62 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 64,332 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7.710,42 Zählern und damit 0,433 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7.743,98 Punkte).

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7.732,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.690,94 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,784 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.670,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.316,15 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 6.890,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,26 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Carvana (+ 15,75 Prozent auf 68,35 USD), NortonLifeLock (+ 15,40 Prozent auf 28,10 USD), Norwegian Cruise Line (+ 13,57 Prozent auf 18,24 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 12,62 Prozent auf 314,50 USD) und Textron (+ 10,69 Prozent auf 86,69 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen ServiceNow (-27,36 Prozent auf 109,06 USD), Fortinet (-21,70 Prozent auf 136,31 USD), Marvell Technology (-13,77 Prozent auf 217,01 USD), Alphabet A (ex Google) (-13,10 Prozent auf 282,33 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12,88 Prozent auf 280,42 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 22.851.573 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,657 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net