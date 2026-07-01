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Donnerstagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich schwächer

02.07.26 17:59 Uhr
Donnerstagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich schwächer | finanzen.net

Wenig Veränderung ist am Donnerstag in New York zu beobachten.

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Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,18 Prozent auf 7.470,03 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,331 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,316 Prozent auf 7.506,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7.483,23 Punkten am Vortag.

Bei 7.540,75 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.467,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 7.609,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.582,69 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.227,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,92 Prozent. Bei 7.620,90 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Coinbase (+ 14,24 Prozent auf 167,01 USD), Robinhood (+ 13,61 Prozent auf 113,93 USD), Moderna (+ 11,58 Prozent auf 78,14 USD), Palantir (+ 10,86 Prozent auf 129,34 USD) und Align Technology (+ 9,56 Prozent auf 184,78 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Teradyne (-20,17 Prozent auf 386,25 USD), KLA (-19,68 Prozent auf 242,34 USD), Sandisk (-19,64 Prozent auf 1.827,24 USD), Applied Materials (-16,55 Prozent auf 603,35 USD) und Lam Research (-16,06 Prozent auf 363,72 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9.655.849 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,250 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
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24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
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