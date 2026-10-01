Donnerstagshandel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

NASDAQ 100 im Fokus

01.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Donnerstagabend Kursanstiege.

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent stärker bei 30.501,56 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,411 Prozent auf 30.533,60 Punkte an der Kurstafel, nach 30.408,50 Punkten am Vortag.

Bei 30.274,65 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 30.616,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,246 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29.077,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29.809,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.800,86 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,01 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.770,63 Punkten. 22.841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Synopsys (+ 12,78 Prozent auf 490,54 USD), Lumentum (+ 7,67 Prozent auf 1.045,78 USD), Cadence Design Systems (+ 6,22 Prozent auf 350,73 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,84 Prozent auf 160,50 USD) und Roper Technolgies (+ 3,77 Prozent auf 362,59 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Alnylam Pharmaceuticals (-6,31 Prozent auf 231,18 USD), Amgen (-3,38 Prozent auf 407,27 USD), AppLovin (-3,14 Prozent auf 281,31 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,09 Prozent auf 734,81 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-3,07 Prozent auf 506,74 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27.902.610 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,838 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Comcast-Aktie weist mit 6,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net