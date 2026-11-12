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S&P 500 im Blick

Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag

Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag

Am vierten Tag der Woche agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
526.80 EUR 30.05 EUR 6.05 %
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Apple Inc.
321.70 EUR 1.50 EUR 0.47 %
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Arista Networks Inc Registered Shs
185.14 EUR 6.16 EUR 3.44 %
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Broadcom
330.35 EUR 17.75 EUR 5.68 %
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Cardinal Health Inc.
252.60 EUR 6.30 EUR 2.56 %
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Corteva Inc Registered Shs When Issued
8.28 EUR -2.42 EUR -22.62 %
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DENTSPLY SIRONA Inc
8.48 EUR 0.01 EUR 0.14 %
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Everpure Inc Registered Shs -A-
94.70 EUR -0.10 EUR -0.11 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 0.0 %
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NVIDIA Corp.
150.04 EUR -6.48 EUR -4.14 %
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Reddit
93.00 EUR -1.00 EUR -1.06 %
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Skyworks Solutions Inc.
83.00 EUR 7.00 EUR 9.21 %
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Super Micro Computer Inc
24.28 EUR -3.70 EUR -13.22 %
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Western Union Company
6.03 EUR -0.17 EUR -2.77 %
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Indizes
S&P 500
7,625.34 USD 5.96 USD 0.08 %
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Um 17:57 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,17 Prozent fester bei 7.632,36 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,692 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,768 Prozent leichter bei 7.560,88 Punkten, nach 7.619,38 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.550,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.652,76 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 2,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.807,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der S&P 500 bei 7.748,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.850,92 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,28 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,83 Prozent auf 585,12 USD), Broadcom (+ 5,73 Prozent auf 365,02 USD), Skyworks Solutions (+ 4,71 Prozent auf 91,77 USD), Everpure A (+ 4,05 Prozent auf 110,81 USD) und Arista Networks (+ 3,69 Prozent auf 203,94 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Corteva (-19,36 Prozent auf 9,79 USD), Super Micro Computer (-12,22 Prozent auf 26,71 USD), NVIDIA (-5,42 Prozent auf 164,32 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,46 Prozent auf 9,33 USD) und Reddit (-3,97 Prozent auf 101,47 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 117.391.230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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15:36 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:41 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
13:21 NVIDIA Kaufen DZ BANK
08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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