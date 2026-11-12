Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag

S&P 500 im Blick

12.11.26 17:59 Uhr

Am vierten Tag der Woche agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Um 17:57 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,17 Prozent fester bei 7.632,36 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,692 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,768 Prozent leichter bei 7.560,88 Punkten, nach 7.619,38 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.550,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.652,76 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 2,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.807,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der S&P 500 bei 7.748,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.850,92 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,28 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,83 Prozent auf 585,12 USD), Broadcom (+ 5,73 Prozent auf 365,02 USD), Skyworks Solutions (+ 4,71 Prozent auf 91,77 USD), Everpure A (+ 4,05 Prozent auf 110,81 USD) und Arista Networks (+ 3,69 Prozent auf 203,94 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Corteva (-19,36 Prozent auf 9,79 USD), Super Micro Computer (-12,22 Prozent auf 26,71 USD), NVIDIA (-5,42 Prozent auf 164,32 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,46 Prozent auf 9,33 USD) und Reddit (-3,97 Prozent auf 101,47 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 117.391.230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net