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S&P 500-Marktbericht

Donnerstagshandel in New York: So steht der S&P 500 am Donnerstagmittag

09.04.26 18:00 Uhr
Donnerstagshandel in New York: So steht der S&P 500 am Donnerstagmittag | finanzen.net

So bewegt sich der S&P 500 heute.

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Texas Pacific Land Corp Registered Shs
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S&P 500
6.823,7 PKT 40,8 PKT 0,60%
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Um 17:57 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 6.811,51 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 53,560 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,117 Prozent auf 6.774,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6.782,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6.761,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.812,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 3,40 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.795,99 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, notierte der S&P 500 bei 6.966,28 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 09.04.2025, einen Wert von 5.456,90 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,685 Prozent abwärts. 7.002,28 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Brown-Forman B (+ 7,67 Prozent auf 28,91 USD), Constellation Brands A (+ 7,27 Prozent auf 161,19 USD), Sandisk (+ 6,41 Prozent auf 830,95 USD), Amazon (+ 4,75 Prozent auf 231,76 USD) und Fox (+ 4,13 Prozent auf 62,71 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Texas Pacific Land (-14,09 Prozent auf 385,11 USD), Autodesk (-7,32 Prozent auf 223,03 USD), Palantir (-6,76 Prozent auf 131,24 USD), ServiceNow (-6,69 Prozent auf 90,95 USD) und Intuit (-5,92 Prozent auf 366,47 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15.371.349 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,711 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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