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CAC 40-Kursentwicklung

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung im Minus

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung im Minus

Das machte das Börsenbarometer in Paris am Donnerstag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
203.85 EUR -3.60 EUR -1.74 %
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Indizes
CAC 40
8,453.09 EUR -48.82 EUR -0.57 %
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Am Donnerstag ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,57 Prozent auf 8.453,09 Punkte nach unten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,473 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,025 Prozent höher bei 8.504,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8.501,91 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.444,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.514,67 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,03 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 8.340,11 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 8.117,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der CAC 40 bei 7.973,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,15 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Bei 7.505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 841.039 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,246 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Mit 7,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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