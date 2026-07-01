Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 letztendlich stärker

Index-Performance

17:57

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Paris optimistisch.

Der CAC 40 stieg im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,84 Prozent auf 8.474,86 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,458 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,718 Prozent auf 8.343,65 Punkte an der Kurstafel, nach 8.403,99 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.503,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8.342,26 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,14 Prozent nach oben. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 8.209,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7.962,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.738,42 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,41 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8.642,23 Punkte. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 815.940 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,938 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Mit 9,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net