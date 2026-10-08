DAX 24.823 -1,1%ESt50 6.132 -0,8%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,72 -3,4%Nas 27.367 -0,6%Bitcoin 72.438 -2,5%Euro 1,1197 +0,0%Öl 105,6 +5,4%Gold 4.112 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 sackt am Mittag ab

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 sackt am Mittag ab

Der CAC 40 bewegt sich heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
188.72 EUR 1.42 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
372.35 EUR -1.50 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
60.58 EUR 1.58 EUR 2.68 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
25.94 EUR -0.61 EUR -2.30 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
4.01 EUR -0.12 EUR -2.84 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,729.69 EUR -39.52 EUR -0.51 %
News | Analysen

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,78 Prozent auf 7.708,45 Punkte zurück. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,351 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,718 Prozent auf 7.713,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7.769,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7.684,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.727,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,78 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Wert von 8.317,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8.252,66 Punkten berechnet. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 8.060,13 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,94 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 160.428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 198,475 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.