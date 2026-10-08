Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 sackt am Mittag ab
Der CAC 40 bewegt sich heute im Minus.
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Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,78 Prozent auf 7.708,45 Punkte zurück. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,351 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,718 Prozent auf 7.713,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7.769,21 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7.684,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.727,50 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,78 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Wert von 8.317,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8.252,66 Punkten berechnet. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 8.060,13 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,94 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Zählern.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 160.428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 198,475 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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