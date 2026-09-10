Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verliert letztendlich
Der CAC 40 bewegte sich zum Handelsschluss im Minus.
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Am Donnerstag ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0,49 Prozent auf 8.116,76 Punkte nach unten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,494 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,159 Prozent fester bei 8.169,65 Punkten in den Handel, nach 8.156,67 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8.114,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8.190,08 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,89 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Stand von 8.726,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der CAC 40 noch bei 8.161,83 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Stand von 7.761,32 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,957 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.505,27 Zähler.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 622.078 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 209,817 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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