Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

CAC 40-Performance im Blick

24.09.26 17:57 Uhr

Heute zogen sich die Börsianer in Paris zurück.

Zum Handelsschluss stand im Euronext-Handel ein Minus von 0,52 Prozent auf 8.081,43 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,439 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,426 Prozent auf 8.088,82 Punkte an der Kurstafel, nach 8.123,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8.049,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.123,11 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 0,277 Prozent nach. Vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.453,01 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 8.385,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7.827,45 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,39 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 757.147 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 206,922 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net