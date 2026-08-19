Donnerstagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Mittag

Kursentwicklung

20.08.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 zeigt sich am Donnerstag in Rot.

Um 12:09 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,26 Prozent auf 8.479,55 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,473 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,025 Prozent stärker bei 8.504,07 Punkten, nach 8.501,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8.514,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8.477,72 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,73 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.340,11 Punkten gehandelt. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 8.117,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.973,03 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 3,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 293.428 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220,246 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net