Kursentwicklung im Fokus

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,80 Prozent höher bei 6.445,66 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 190,070 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent tiefer bei 6.394,58 Punkten in den Handel, nach 6.394,72 Punkten am Vortag.

Bei 6.496,26 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.390,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 3,15 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6.506,54 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 6.592,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.809,19 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 20,44 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 6,50 Prozent auf 34,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,33 Prozent auf 121,00 EUR), STRABAG SE (+ 2,53 Prozent auf 105,20 EUR), Erste Group Bank (+ 2,33 Prozent auf 114,10 EUR) und BAWAG (+ 2,21 Prozent auf 166,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-3,62 Prozent auf 10,12 EUR), Wienerberger (-2,95 Prozent auf 15,44 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,08 Prozent auf 73,40 EUR), Österreichische Post (-1,08 Prozent auf 32,15 EUR) und OMV (-1,07 Prozent auf 69,60 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 237.090 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,672 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net