Donnerstagshandel in Wien: ATX präsentiert sich letztendlich schwächer

Index im Fokus

Der ATX zeigte sich letztendlich kaum verändert.

Am Donnerstag ging der ATX nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 5.655,52 Punkten aus dem Handel. Die ATX-Mitglieder sind damit 158,966 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent leichter bei 5.664,70 Punkten in den Handel, nach 5.665,08 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5.665,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.599,45 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 3,64 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 5.308,39 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 5.403,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, betrug der ATX-Kurs 3.602,14 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,68 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.856,94 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Andritz (+ 4,08 Prozent auf 66,40 EUR), Österreichische Post (+ 1,97 Prozent auf 36,15 EUR), Verbund (+ 1,77 Prozent auf 66,15 EUR), PORR (+ 1,26 Prozent auf 40,05 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,94 Prozent auf 64,20 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil DO (-4,38 Prozent auf 183,40 EUR), Wienerberger (-2,33 Prozent auf 24,30 EUR), voestalpine (-1,32 Prozent auf 41,92 EUR), Erste Group Bank (-1,15 Prozent auf 99,05 EUR) und Raiffeisen (-0,89 Prozent auf 39,98 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 561.077 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,627 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,95 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net