DAX23.755 -1,4%Est505.879 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0500 -3,5%Nas22.817 +0,8%Bitcoin61.699 +1,2%Euro1,1704 +0,4%Öl96,86 +0,2%Gold4.794 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX schließt im Minus -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- D-Wave, Broadcom, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Expansion nach Kanada trifft auf neue Vorwürfe - was bedeutet das für Anleger? BYD-Aktie unter Druck: Expansion nach Kanada trifft auf neue Vorwürfe - was bedeutet das für Anleger?
DroneShield-Aktie nach Kursrutsch gefragt: KI-Drohnenpräsentation, Führungswechsel und neue Zweifel DroneShield-Aktie nach Kursrutsch gefragt: KI-Drohnenpräsentation, Führungswechsel und neue Zweifel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

Donnerstagshandel in Wien: ATX präsentiert sich letztendlich schwächer

09.04.26 17:57 Uhr
Donnerstagshandel in Wien: ATX präsentiert sich letztendlich schwächer | finanzen.net

Der ATX zeigte sich letztendlich kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
63,40 EUR -0,30 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
189,80 EUR -2,40 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
98,95 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
60,10 EUR -0,45 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
36,05 EUR 0,55 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
38,95 EUR 0,60 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
39,68 EUR -0,32 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
66,20 EUR -0,20 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
63,40 EUR -0,70 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
41,14 EUR -0,88 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
24,48 EUR -0,50 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.655,5 PKT -9,6 PKT -0,17%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag ging der ATX nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 5.655,52 Punkten aus dem Handel. Die ATX-Mitglieder sind damit 158,966 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent leichter bei 5.664,70 Punkten in den Handel, nach 5.665,08 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5.665,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.599,45 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 3,64 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 5.308,39 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 5.403,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, betrug der ATX-Kurs 3.602,14 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,68 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.856,94 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Andritz (+ 4,08 Prozent auf 66,40 EUR), Österreichische Post (+ 1,97 Prozent auf 36,15 EUR), Verbund (+ 1,77 Prozent auf 66,15 EUR), PORR (+ 1,26 Prozent auf 40,05 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,94 Prozent auf 64,20 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil DO (-4,38 Prozent auf 183,40 EUR), Wienerberger (-2,33 Prozent auf 24,30 EUR), voestalpine (-1,32 Prozent auf 41,92 EUR), Erste Group Bank (-1,15 Prozent auf 99,05 EUR) und Raiffeisen (-0,89 Prozent auf 39,98 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 561.077 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,627 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,95 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen