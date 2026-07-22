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Marktbericht

Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime letztendlich schwächer

Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime letztendlich schwächer

Der ATX Prime bewegte sich am Abend im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
26.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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AT & S (AT&S)
171.40 EUR -11.20 EUR -6.13 %
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DO & CO
201.50 EUR 0.50 EUR 0.25 %
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Erste Group Bank AG
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Frequentis
71.50 EUR 2.10 EUR 3.03 %
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Marinomed Biotech AG
5.60 EUR 0.25 EUR 4.67 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
78.20 EUR -7.30 EUR -8.54 %
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OMV AG
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Raiffeisen
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Schoeller-Bleckmann
32.30 EUR 0.20 EUR 0.62 %
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STRABAG SE
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Wienerberger AG
20.40 EUR -0.32 EUR -1.54 %
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Wolford AG
1.70 EUR -0.01 EUR -0.58 %
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Indizes
ATX Prime
3,176.83 EUR -36.75 EUR -1.14 %
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Der ATX Prime fiel im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,14 Prozent auf 3.176,83 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,054 Prozent auf 3.215,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3.213,58 Punkten am Vortag.

Bei 3.154,15 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3.215,61 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,28 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3.218,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wurde der ATX Prime mit 2.877,89 Punkten berechnet. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 23.07.2025, mit 2.266,77 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,51 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Punkte.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 4,02 Prozent auf 75,10 EUR), Wolford (+ 4,00 Prozent auf 2,08 EUR), Raiffeisen (+ 3,66 Prozent auf 58,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 64,80 EUR) und AMAG (+ 1,12 Prozent auf 27,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Mayr-Melnhof Karton (-6,85 Prozent auf 78,90 EUR), AT S (AT&S) (-5,18 Prozent auf 168,40 EUR), Wienerberger (-4,23 Prozent auf 20,38 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,92 Prozent auf 31,60 EUR) und STRABAG SE (-2,54 Prozent auf 84,30 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 667.276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,172 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 7,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura