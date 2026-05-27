Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Index-Performance im Blick

Der ATX Prime behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,27 Prozent stärker bei 3.020,93 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,001 Prozent tiefer bei 3.012,83 Punkten, nach 3.012,86 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3.006,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.023,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 2,10 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.858,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2.840,18 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.225,89 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,65 Prozent nach oben. 3.046,37 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 3,55 Prozent auf 10,20 EUR), PORR (+ 3,16 Prozent auf 37,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,47 Prozent auf 5,80 EUR), Flughafen Wien (+ 2,47 Prozent auf 49,80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,87 Prozent auf 141,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,60 Prozent auf 83,00 EUR), voestalpine (-0,54 Prozent auf 47,78 EUR), Telekom Austria (-0,51 Prozent auf 9,80 EUR) und FACC (-0,47 Prozent auf 16,78 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 15.085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net