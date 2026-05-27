DAX25.120 -0,2%Est506.052 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3600 -1,6%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.114 -1,3%Euro1,1616 -0,1%Öl96,84 +2,0%Gold4.391 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneins -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Snowflake von Bilanz beflügelt -- AMD, Delivery Hero, Uber, Siemens Energy im Fokus
Top News
Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker
Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Blick

Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels freundlich

28.05.26 09:27 Uhr
Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels freundlich | finanzen.net

Der ATX Prime behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
139,00 EUR -2,00 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
100,70 EUR -1,80 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
16,72 EUR 0,08 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flughafen Wien AG
49,10 EUR 0,20 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kapsch TrafficCom AG
5,70 EUR 0,08 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
9,35 EUR 0,60 EUR 6,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mayr-Melnhof Karton AG
82,20 EUR -0,70 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
62,40 EUR -0,30 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
36,50 EUR 0,35 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Telekom Austria AG
9,73 EUR -0,07 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
47,02 EUR -0,40 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warimpex
0,44 EUR -0,02 EUR -3,96%
Charts|News|Analysen
ZUMTOBEL AG
3,48 EUR -0,05 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
3.009,2 PKT -3,7 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,27 Prozent stärker bei 3.020,93 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,001 Prozent tiefer bei 3.012,83 Punkten, nach 3.012,86 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3.006,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.023,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 2,10 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.858,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2.840,18 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.225,89 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,65 Prozent nach oben. 3.046,37 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 3,55 Prozent auf 10,20 EUR), PORR (+ 3,16 Prozent auf 37,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,47 Prozent auf 5,80 EUR), Flughafen Wien (+ 2,47 Prozent auf 49,80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,87 Prozent auf 141,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,60 Prozent auf 83,00 EUR), voestalpine (-0,54 Prozent auf 47,78 EUR), Telekom Austria (-0,51 Prozent auf 9,80 EUR) und FACC (-0,47 Prozent auf 16,78 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 15.085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen