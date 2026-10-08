Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels im Minus

ATX Prime-Performance

08.10.26 09:27 Uhr

Der ATX Prime notiert am Donnerstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 1,37 Prozent tiefer bei 3.200,04 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,215 Prozent auf 3.237,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3.244,52 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3.194,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.237,54 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 2,89 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.390,37 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, stand der ATX Prime bei 3.137,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.350,06 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,39 Prozent zu. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 1,22 Prozent auf 4,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,91 Prozent auf 221,50 EUR), UBM Development (+ 0,63 Prozent auf 16,10 EUR), OMV (+ 0,62 Prozent auf 73,35 EUR) und AMAG (+ 0,36 Prozent auf 28,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-7,63 Prozent auf 0,46 EUR), Wolford (-7,08 Prozent auf 2,10 EUR), Lenzing (-4,64 Prozent auf 11,92 EUR), FACC (-3,63 Prozent auf 13,80 EUR) und Frequentis (-2,70 Prozent auf 64,80 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27.858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 45,177 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net