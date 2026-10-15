Donnerstagshandel in Zürich: Gewinne im SLI

SLI-Kursentwicklung

15.10.26 15:58 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 15:40 Uhr Gewinne in Höhe von 0,66 Prozent auf 2.283,39 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 2.274,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2.268,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.271,92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.291,08 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,47 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der SLI auf 2.211,75 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der SLI 2.296,31 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2.033,91 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,16 Prozent zu Buche. Bei 2.352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 5,48 Prozent auf 8.270,00 CHF), Lonza (+ 3,18 Prozent auf 604,00 CHF), Swisscom (+ 3,13 Prozent auf 659,50 CHF), Givaudan (+ 2,88 Prozent auf 3.935,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 2,77 Prozent auf 608,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,26 Prozent auf 75,52 CHF), VAT (-3,72 Prozent auf 611,40 CHF), Julius Bär (-0,73 Prozent auf 70,36 CHF), UBS (-0,71 Prozent auf 39,19 CHF) und Holcim (-0,59 Prozent auf 63,90 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.726.102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 307,413 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,49 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net