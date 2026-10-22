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SLI-Marktbericht

Donnerstagshandel in Zürich: SLI in der Gewinnzone

Donnerstagshandel in Zürich: SLI in der Gewinnzone

Der SLI kommt heute nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.60 EUR -1.00 EUR -1.29 %
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Amrize
34.04 EUR 0.10 EUR 0.29 %
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Galderma
200.00 EUR 13.00 EUR 6.95 %
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Holcim AG
69.30 EUR -0.60 EUR -0.86 %
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Julius Bär
74.02 EUR -0.66 EUR -0.88 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
248.80 EUR -0.90 EUR -0.36 %
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Lonza AG (N)
685.00 EUR 14.60 EUR 2.18 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.70 EUR 2.26 EUR 2.53 %
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Partners Group AG
657.80 EUR 4.20 EUR 0.64 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422.20 EUR 1.20 EUR 0.29 %
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Schindler AG (PS)
289.80 EUR 1.45 EUR 0.50 %
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Swiss Re AG
166.00 EUR 2.75 EUR 1.68 %
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Swisscom AG
710.00 EUR -10.00 EUR -1.39 %
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VAT
641.20 EUR -15.80 EUR -2.40 %
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Indizes
SLI
2,334.30 CHF 6.45 CHF 0.28 %
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Am Donnerstag verbucht der SLI um 15:40 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,08 Prozent auf 2.329,61 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,025 Prozent schwächer bei 2.327,27 Punkten, nach 2.327,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2.320,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.330,70 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, lag der SLI bei 2.253,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der SLI bei 2.280,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.040,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,30 Prozent. Bei 2.352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Schindler (+ 8,15 Prozent auf 291,80 CHF), Galderma (+ 6,57 Prozent auf 185,70 CHF), Swisscom (+ 2,17 Prozent auf 683,50 CHF), Lonza (+ 1,25 Prozent auf 631,40 CHF) und Nestlé (+ 1,11 Prozent auf 84,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-4,52 Prozent auf 578,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,01 Prozent auf 69,68 CHF), Kühne + Nagel International (-1,61 Prozent auf 226,10 CHF), Julius Bär (-1,60 Prozent auf 68,74 CHF) und Holcim (-1,35 Prozent auf 64,12 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2.111.680 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 336,200 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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15:51 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
14:16 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
14:16 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
13:56 Nestlé Neutral UBS AG

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