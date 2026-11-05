Donnerstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich leichter

Index-Performance im Blick

05.11.26 17:57 Uhr

Der SLI fiel am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag verlor der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,21 Prozent auf 2.412,08 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,338 Prozent fester bei 2.425,30 Punkten, nach 2.417,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2.433,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.406,77 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,13 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der SLI auf 2.216,11 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der SLI mit 2.332,60 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der SLI mit 2.022,65 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12,14 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.433,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Punkte.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 3,31 Prozent auf 734,50 CHF), Swiss Re (+ 1,99 Prozent auf 159,20 CHF), Sandoz (+ 1,80 Prozent auf 83,62 CHF), Lonza (+ 1,63 Prozent auf 672,40 CHF) und Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 87,23 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Julius Bär (-4,64 Prozent auf 68,24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,20 Prozent auf 67,50 CHF), VAT (-3,45 Prozent auf 521,20 CHF), UBS (-3,37 Prozent auf 39,89 CHF) und Logitech (-3,28 Prozent auf 80,30 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7.070.429 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 339,281 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net