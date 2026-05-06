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SLI-Kursentwicklung

Donnerstagshandel in Zürich: SLI schwächelt am Donnerstagmittag

07.05.26 12:25 Uhr
Donnerstagshandel in Zürich: SLI schwächelt am Donnerstagmittag | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

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Alcon AG
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Logitech S.A.
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Richemont
159,40 CHF 3,65 CHF 2,34%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
321,80 CHF -0,10 CHF -0,03%
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Swiss Re AG
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SLI
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Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,18 Prozent leichter bei 2.128,52 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,109 Prozent auf 2.129,98 Punkte an der Kurstafel, nach 2.132,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.127,21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.141,04 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wurde der SLI auf 2.038,33 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der SLI 2.154,32 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, wies der SLI einen Wert von 1.964,74 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 1,04 Prozent zu Buche. Bei 2.223,32 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,05 Prozent auf 158,95 CHF), Holcim (+ 1,84 Prozent auf 75,46 CHF), Logitech (+ 1,35 Prozent auf 80,90 CHF), Amrize (+ 0,85 Prozent auf 42,84 CHF) und Julius Bär (+ 0,70 Prozent auf 66,48 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Swiss Re (-3,58 Prozent auf 123,80 CHF), Alcon (-1,97 Prozent auf 50,82 CHF), Kühne + Nagel International (-1,17 Prozent auf 177,20 CHF), Lonza (-0,85 Prozent auf 489,40 CHF) und Nestlé (-0,84 Prozent auf 77,95 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die Alcon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.078.316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 277,005 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,17 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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