Donnerstagshandel in Zürich: SLI verbucht Verluste

SLI-Performance im Blick

20.08.26 12:25 Uhr

Der SLI sinkt am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag fällt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,21 Prozent auf 2.299,04 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 2.305,09 Punkte an der Kurstafel, nach 2.303,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2.307,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.296,32 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0,561 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2.282,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.136,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der SLI einen Wert von 2.023,28 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,88 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Geberit (+ 1,17 Prozent auf 572,80 CHF), Sonova (+ 1,16 Prozent auf 244,60 CHF), Givaudan (+ 1,13 Prozent auf 3.229,00 CHF), Schindler (+ 0,94 Prozent auf 256,60 CHF) und Galderma (+ 0,94 Prozent auf 172,55 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Logitech (-2,64 Prozent auf 78,18 CHF), Swiss Re (-2,35 Prozent auf 136,85 CHF), Sika (-1,65 Prozent auf 182,10 CHF), VAT (-1,18 Prozent auf 601,20 CHF) und Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 580,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 473.309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 307,560 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,47 zu Buche schlagen. Mit 6,35 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net