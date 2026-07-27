DAX 25.612 +0,6%ESt50 6.344 +1,5%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,42 +2,5%Nas 25.012 +2,3%Bitcoin 56.216 +0,8%Euro 1,1529 +0,6%Öl 89,2 -1,7%Gold 4.110 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursverlauf

Donnerstagshandel in Zürich: SMI beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Donnerstagshandel in Zürich: SMI beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Der SMI erlitt am Donnerstagabend Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.24 EUR 2.82 EUR 3.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
61.40 EUR 1.24 EUR 2.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
570.40 EUR -0.20 EUR -0.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
80.52 EUR 0.26 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
88.06 EUR -3.34 EUR -3.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
136.44 EUR -2.16 EUR -1.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
731.40 EUR -9.20 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Richemont
202.00 EUR 0.20 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
378.50 EUR -11.65 EUR -2.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
1,008.50 EUR 4.00 EUR 0.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
145.80 EUR 0.70 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
45.79 EUR -0.64 EUR -1.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
14,392.49 CHF -93.61 CHF -0.65 %
News | Analysen

Der SMI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,65 Prozent tiefer bei 14.392,49 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,689 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,399 Prozent auf 14.428,27 Punkte an der Kurstafel, nach 14.486,10 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.372,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14.535,18 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 0,338 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 14.193,92 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 30.04.2026, mit 13.136,27 Punkten bewertet. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, bei 11.931,98 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,64 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14.656,05 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,09 Prozent auf 78,66 CHF), Holcim (+ 2,39 Prozent auf 75,42 CHF), Richemont (+ 1,46 Prozent auf 191,25 CHF), Swiss Life (+ 0,85 Prozent auf 951,00 CHF) und Geberit (+ 0,34 Prozent auf 530,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-6,47 Prozent auf 82,14 CHF), Roche (-2,29 Prozent auf 353,40 CHF), Novartis (-2,28 Prozent auf 126,78 CHF), Alcon (-1,79 Prozent auf 56,12 CHF) und Partners Group (-1,73 Prozent auf 671,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.738.398 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 313,425 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG