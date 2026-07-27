Donnerstagshandel in Zürich: SMI beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Kursverlauf

30.07.26 17:57 Uhr

Der SMI erlitt am Donnerstagabend Verluste.

Der SMI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,65 Prozent tiefer bei 14.392,49 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,689 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,399 Prozent auf 14.428,27 Punkte an der Kurstafel, nach 14.486,10 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.372,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14.535,18 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 0,338 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 14.193,92 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 30.04.2026, mit 13.136,27 Punkten bewertet. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, bei 11.931,98 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,64 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14.656,05 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,09 Prozent auf 78,66 CHF), Holcim (+ 2,39 Prozent auf 75,42 CHF), Richemont (+ 1,46 Prozent auf 191,25 CHF), Swiss Life (+ 0,85 Prozent auf 951,00 CHF) und Geberit (+ 0,34 Prozent auf 530,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-6,47 Prozent auf 82,14 CHF), Roche (-2,29 Prozent auf 353,40 CHF), Novartis (-2,28 Prozent auf 126,78 CHF), Alcon (-1,79 Prozent auf 56,12 CHF) und Partners Group (-1,73 Prozent auf 671,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.738.398 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 313,425 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net