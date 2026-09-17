DAX 25.705 +0,7%ESt50 6.310 +0,7%MSCI World 4.876 -0,2%Top 10 Crypto 10,07 ±0,0%Nas 25.978 -0,0%Bitcoin 66.581 +0,3%Euro 1,1475 +0,1%Öl 104,6 -1,2%Gold 4.325 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursverlauf

Donnerstagshandel in Zürich: SMI klettert zum Handelsstart

Donnerstagshandel in Zürich: SMI klettert zum Handelsstart

Der SMI bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
81.90 EUR 0.22 EUR 0.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
57.78 EUR 0.14 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amrize
33.18 EUR -0.03 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3,436.00 EUR 28.00 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
87.04 EUR 0.56 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
570.60 EUR 0.80 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
121.66 EUR -0.04 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
654.40 EUR -6.40 EUR -0.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
379.10 EUR -1.50 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
977.80 EUR 3.00 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
146.10 EUR -1.15 EUR -0.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
44.32 EUR 0.17 EUR 0.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13,909.94 CHF 41.28 CHF 0.3 %
News | Analysen

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 09:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 13.905,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,583 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13.919,53 Zählern und damit 0,367 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13.868,66 Punkte).

Das Tagestief des SMI betrug 13.889,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.919,53 Zähler.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,537 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.302,39 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Stand von 13.815,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der SMI bei 11.998,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,97 Prozent aufwärts. Bei 14.669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,21 Prozent auf 83,34 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,18 Prozent auf 79,18 CHF), Lonza (+ 0,93 Prozent auf 543,40 CHF), Novartis (+ 0,88 Prozent auf 115,28 CHF) und Swiss Life (+ 0,78 Prozent auf 929,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Alcon (-0,69 Prozent auf 54,72 CHF), Roche (-0,63 Prozent auf 360,20 CHF), Amrize (-0,22 Prozent auf 32,22 CHF), Givaudan (-0,22 Prozent auf 3.237,00 CHF) und Partners Group (+ 0,19 Prozent auf 620,60 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 303.748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 303,309 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Novartis Aktie News

Werbung

Novartis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
11.09.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
09.09.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.