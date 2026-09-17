Donnerstagshandel in Zürich: SMI klettert zum Handelsstart
Der SMI bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.
Werte in diesem Artikel
Der SMI verbucht im SIX-Handel um 09:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 13.905,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,583 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13.919,53 Zählern und damit 0,367 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13.868,66 Punkte).
Das Tagestief des SMI betrug 13.889,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.919,53 Zähler.
SMI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,537 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.302,39 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Stand von 13.815,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der SMI bei 11.998,96 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,97 Prozent aufwärts. Bei 14.669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,21 Prozent auf 83,34 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,18 Prozent auf 79,18 CHF), Lonza (+ 0,93 Prozent auf 543,40 CHF), Novartis (+ 0,88 Prozent auf 115,28 CHF) und Swiss Life (+ 0,78 Prozent auf 929,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Alcon (-0,69 Prozent auf 54,72 CHF), Roche (-0,63 Prozent auf 360,20 CHF), Amrize (-0,22 Prozent auf 32,22 CHF), Givaudan (-0,22 Prozent auf 3.237,00 CHF) und Partners Group (+ 0,19 Prozent auf 620,60 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 303.748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 303,309 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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